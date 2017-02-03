В АП прокоментували слова П.Порошенка про референдум щодо вступу до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Рішення про проведення референдуму щодо вступу України до НАТО залежить від досягнення критеріїв НАТО. Про це на брифінгу заявив заступник голови Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає кореспондент УНН.
“Президент нічого нового не сказав. Він повторив давно відому позицію, що останнє слово щодо вступу України до НАТО має належати українському народу і саме у цьому контексті слід сприймати той коментар, який Президент дав щодо перспективи референдуму вступу до НАТО німецькому виданню”, — сказав К.Єлісєєв.
При цьому, за його словами, для того щоб відбувся такий референдум, потрібні певні умови.
“Звичайно, рішення і часові рамки проведення референдуму будуть залежати від виконання цих умов”, — сказав К.Єлісєєв.
Він додав, що ключова умова — це досягнення Україною відповідності критеріям НАТО.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Berliner Morgenpost заявив, що має намір провести референдум про вступ країни в альянс НАТО.