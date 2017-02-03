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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В АП прокомментировали слова П.Порошенко о референдуме по вступлению в НАТО

Киев • УНН

 • 9393 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Решение о проведении референдума по вступлению Украины в НАТО зависит от достижения критериев НАТО. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.

В АП прокомментировали слова П.Порошенко о референдуме по вступлению в НАТО

"Президент ничего нового не сказал. Он повторил давно известную позицию, что последнее слово относительно вступления Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу и именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который Президент дал о перспективах референдума вступления в НАТО немецкому изданию", - сказал К.Елисеев.

При этом, по его словам, для того чтобы произошел такой референдум, нужны определенные условия.

"Конечно, решения и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения этих условий", - сказал К.Елисеев.

Он добавил, что ключевое условие - это достижение Украиной соответствия критериям НАТО.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.

Украинские Национальные Новости

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