В АП прокомментировали слова П.Порошенко о референдуме по вступлению в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Решение о проведении референдума по вступлению Украины в НАТО зависит от достижения критериев НАТО. Об этом на брифинге заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев, передает корреспондент УНН.
"Президент ничего нового не сказал. Он повторил давно известную позицию, что последнее слово относительно вступления Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу и именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий, который Президент дал о перспективах референдума вступления в НАТО немецкому изданию", - сказал К.Елисеев.
При этом, по его словам, для того чтобы произошел такой референдум, нужны определенные условия.
"Конечно, решения и временные рамки проведения референдума будут зависеть от выполнения этих условий", - сказал К.Елисеев.
Он добавил, что ключевое условие - это достижение Украиной соответствия критериям НАТО.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost заявил, что намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО.