В АП пояснили затримку із законопроектом на виведений капітал
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал потребує додаткового обговорення та пошуку аргументів для міжнародних партнерів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, передає УНН.
"На жаль, через позицію міжнародних партнерів та компаній повинні провести додаткове обговорення та пошук аргументів саме для них", - написав він.
Напередодні Президент Петро Порошенко запросив представників бізнесу до обговорення питання про запровадження в Україні нової моделі оподаткування прибутку - оподаткування розподіленого прибутку підприємства. "Я вважаю, що з цього приводу потрібна чесна дискусія з нашими іноземними партнерами і асоціаціями бізнесу... Ми захищаємо цим законопроектом малий та середній бізнес. Значно спрощується облік: що ти вивів – сплати податки. Що залишив – інвестуєш в бізнес", - зазначив він. Також Глава держави зауважив, що готовий до компромісів з цього питання: "Щодо того, щоб на першому етапі розповсюджувати це лише на малий та середній бізнес, знайти компроміси по іноземним інвесторам".
Нагадаємо, у Президента прояснили позицію щодо законопроекту про нульову декларацію.