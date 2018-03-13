В АП пояснили затримку із законопроектом на виведений капітал

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал потребує додаткового обговорення та пошуку аргументів для міжнародних партнерів. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, передає УНН.

"На жаль, через позицію міжнародних партнерів та компаній повинні провести додаткове обговорення та пошук аргументів саме для них", - написав він.

Напередодні Президент Петро Порошенко запросив представників бізнесу до обговорення питання про запровадження в Україні нової моделі оподаткування прибутку - оподаткування розподіленого прибутку підприємства. "Я вважаю, що з цього приводу потрібна чесна дискусія з нашими іноземними партнерами і асоціаціями бізнесу... Ми захищаємо цим законопроектом малий та середній бізнес. Значно спрощується облік: що ти вивів – сплати податки. Що залишив – інвестуєш в бізнес", - зазначив він. Також Глава держави зауважив, що готовий до компромісів з цього питання: "Щодо того, щоб на першому етапі розповсюджувати це лише на малий та середній бізнес, знайти компроміси по іноземним інвесторам".

Нагадаємо, у Президента прояснили позицію щодо законопроекту про нульову декларацію.

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