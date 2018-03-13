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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 50003 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 60848 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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В АП объяснили задержку с законопроектом на выведенный капитал

В АП объяснили задержку с законопроектом на выведенный капитал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал требует дополнительного обсуждения и поиска аргументов для международных партнеров. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, передает УНН.

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", - написал он.

Накануне Президент Петр Порошенко пригласил представителей бизнеса к обсуждению вопроса о введении в Украине новой модели налогообложения прибыли - налогообложение распределенной прибыли предприятия. "Я считаю, что по этому поводу нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса... Мы защищаем этим законопроектом малый и средний бизнес. Значительно упрощается учет: что ты вывел - уплати налоги. Что оставил - инвестируешь в бизнес", - отметил он. Также Глава государства отметил, что готов к компромиссам по этому вопросу: "Относительно того, чтобы на первом этапе распространять это только на малый и средний бизнес, найти компромиссы по иностранным инвесторам".

Напомним, у Президента прояснили позицию по законопроекту о нулевой декларации.

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