В АП объяснили задержку с законопроектом на выведенный капитал

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", - написал он.

Накануне Президент Петр Порошенко пригласил представителей бизнеса к обсуждению вопроса о введении в Украине новой модели налогообложения прибыли - налогообложение распределенной прибыли предприятия. "Я считаю, что по этому поводу нужна честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и ассоциациями бизнеса... Мы защищаем этим законопроектом малый и средний бизнес. Значительно упрощается учет: что ты вывел - уплати налоги. Что оставил - инвестируешь в бизнес", - отметил он. Также Глава государства отметил, что готов к компромиссам по этому вопросу: "Относительно того, чтобы на первом этапе распространять это только на малый и средний бизнес, найти компромиссы по иностранным инвесторам".

Напомним, у Президента прояснили позицию по законопроекту о нулевой декларации.