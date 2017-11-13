В АП не виключають, що окремі судді Верховного суду не відповідають критеріям доброчесності

Водночас він наголосив, що кількість таких суддів незначна і зауважив, що вперше Верховний суд було обрано “за результатами прозорого конкурсу.”

“Можливо, щодо 5% суддів є сумніви, але це не велика кількість”, — зазначив Філатов.

Очікується, що оновлений Верховний суд розпочне свою роботу наприкінці 2017 чи на початку 2018 року.

Нагадаємо, 10 листопада, президент України Петро Порошенко збирався підписати указ для завершення формування Верховного суду.