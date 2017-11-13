В АП не исключают, что отдельные судьи Верховного суда не соответствуют критериям добропорядочности

В то же время он отметил, что количество таких судей незначительное и отметил, что впервые Верховный суд был избран "по результатам прозрачного конкурса."

"Возможно, относительно 5% судей есть сомнения, но это не большое количество", - отметил Филатов.

Ожидается, что обновленный Верховный суд начнет свою работу в конце 2017 или в начале 2018 года.

Напомним, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко собирался подписать указ для завершения формирования Верховного суда.