В АП не исключают, что отдельные судьи Верховного суда не соответствуют критериям добропорядочности
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Администрации Президента не исключают, что отдельные судьи обновленного Верховного суда не соответствуют критериям добропорядочности. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы АП Алексей Филатов, передает корреспондент УНН.
В то же время он отметил, что количество таких судей незначительное и отметил, что впервые Верховный суд был избран "по результатам прозрачного конкурса."
"Возможно, относительно 5% судей есть сомнения, но это не большое количество", - отметил Филатов.
Ожидается, что обновленный Верховный суд начнет свою работу в конце 2017 или в начале 2018 года.
Напомним, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко собирался подписать указ для завершения формирования Верховного суда.