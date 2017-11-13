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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 22113 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 59709 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 78998 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84783 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В АП не исключают, что отдельные судьи Верховного суда не соответствуют критериям добропорядочности

В АП не исключают, что отдельные судьи Верховного суда не соответствуют критериям добропорядочности

Киев  •  УНН

 • 7703 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Администрации Президента не исключают, что отдельные судьи обновленного Верховного суда не соответствуют критериям добропорядочности. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы АП Алексей Филатов, передает корреспондент УНН.

В то же время он отметил, что количество таких судей незначительное и отметил, что впервые Верховный суд был избран "по результатам прозрачного конкурса."

"Возможно, относительно 5% судей есть сомнения, но это не большое количество", - отметил Филатов.

Ожидается, что обновленный Верховный суд начнет свою работу в конце 2017 или в начале 2018 года.

Напомним, 10 ноября, президент Украины Петр Порошенко собирался подписать указ для завершения формирования Верховного суда.

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