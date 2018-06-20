В АП не надали чіткої відповіді щодо суду з ВВС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Адміністрації Президента не надали чіткої відповіді стосовно суду з британською телерадіокомпанією ВВС через інформацію про оплачування зустрічі президента України Петра Порошенка з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook нардепа Сергія Лещенка.
"Я поцікавився у президента Порошенка, коли саме було подано позов та до якого суду. І сьогодні отримав відписку від глава адміністрації президента Райніна. З якої можна зробити висновок, що жодного позову Порошенко не подав", - заявив Лещенко.
Зазначимо, в самій відповіді немає прямої інформації стосовно суду. В АП заявили, що "у разі надходження звернень, зміст яких не відповідає закону або виходить за межі компетенції адресата, останній не зобов’язаний задовольняти вимоги запиту або приймати пропозицію, яка міститься у зверненні".
Нагадаємо, в травні ВВС повідомила, що особистий адвокат Дональда Трампа, Майкл Коен, отримав секретний платіж в розмірі не менше 400 тис. доларів (300 000 фунтів стерлінгів) для організації переговорів між президентом України і президентом Трампом.
Як повідомляли ЗМІ, в АП публікацію ВВС назвали брехнею, а також заявили, що залишають за собою право подати позов до суду.