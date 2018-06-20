В АП не предоставили четкого ответа относительно суда с ВВС

"Я поинтересовался у президента Порошенко, когда именно был подан иск и в какой суд. И сегодня получил отписку от главы администрации президента Райнина. С которой можно сделать вывод, что ни одного иска Порошенко не подал", - заявил Лещенко.

Отметим, в самом ответе нет прямой информации о суде. В АП заявили, что "в случае поступления обращений, содержание которых не соответствует закону или выходит за пределы компетенции адресата, последний не обязан удовлетворять требования запроса или принимать предложение, которое содержится в обращении".

Напомним, в мае ВВС сообщила, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн, получил секретный платеж в размере не менее 400 тыс. долларов (300 000 фунтов стерлингов) для организации переговоров между Президентом Украины и президентом Трампом.

Как сообщали СМИ, в АП публикацию ВВС назвали ложью, а также заявили, что оставляют за собой право подать иск в суд.