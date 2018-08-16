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В АП навели аргументи на користь фейковості петиції до Порошенка про Павелка

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Про несправжність петиції до Президента України Петра Порошенка щодо голови Федерації футболу України Андрія Павелка говорить низка аргументів. Про це у власному дописі на Facebook написав завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АПУ Володимир Горковенко, передає УНН.

В АП навели аргументи на користь фейковості петиції до Порошенка про Павелка

Так, за його словами, петиція, що була розміщена на невідомій Інтернет-сторінці та тиражується її авторами під виглядом офіційної до Президента Порошенка, має всі ознаки штучної накрутки голосів.

По-перше, веб-сторінка, де була опублікована петиція, не є захищеною, зазначив Горковенко.

"Аргумент перший: Захист сайту. Елементарна комбінація мишкою і ми бачимо напис "ваше з’єднання з цим сайтом незахищене". Це те ж саме, що у мене у селі зачинити двері, підперши їх віником. Моя мама досить часто так закриває хату", - написав він.

По-друге, викликає питання надмірна популярність нікому не відомої сторінки з петицією, що за показником прямих на неї заходів не поступається найбільш рейтинговим українським ЗМІ.

"Американський сайт SimilarWeb показує що 57,25% - прямі заходи на цю сторінку.

…У мого знайомого є маленький регіональний інформаційний сайт. Він його адмініструє років 6. Так от - у нього, за даними Google Analytics, постійних читачів лише 25%.

Тому для сторінки, яка існує менше року, показник у 57,25% виглядає трохи дивним", - пояснив Горковенко.

Наостанок завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АПУ звернув увагу на аномальну синхронність голосування за петицію, яке щодня активізовувалося рівно о 8:00 ранку та припинялося рівно о півночі.

"Аргумент третій: Дивимося на сам список голосувальників. Я помітив одну цікаву деталь - люди переставали голосувати рівно опівночі і знову активізовувалися о 8:00. Дуже дивно, що такий суворий графік сну в усіх 27 тисяч підписантів. Вибачайте, такий режим геть як у тюрмі, або в армії. Лише одиниці поставили свій підпис під час режиму сну. Активність звичайних людей не може обриватися так різко", - аргументував Горковенко.

Він також пообіцяв продовжити наводити аргументи на користь фейковості петиції, яку намагаються видати за справжню та реально підтриману українцями.

Нагадаємо, напередодні Горковенко заявив про підробку петиції на ім’я Президента Порошенка.

"По-перше, такої петиції немає на сайті Адміністрації Президента. Виявляється, вона є на сайті ГО,.. єдині здобутки якої - це "мочилово" Федерації футболу України. Вибачайте, але це ніяка не петиція. Це просто напис, зроблений на трухлявому паркані і то однією лівою ногою. На цьому паркані можна намалювати "голосів" стільки, скільки душа клієнта забажає... Зрештою, це і було зроблено. По-друге, така петиція дійсно могла з'явитися на сайті АП. Але організатори, очевидно, не ризикнули. Зважаючи на захист від російських ботоферм, на обмеження голосування лише один раз та обов'язкову реєстрацію голосувальника - проблематично зібрати 25 тисяч фейкових підписів", - написав він 13 серпня у Facebook. 

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