В АП привели аргументы в пользу фейковости петиции Порошенко в отношении Павелко

Так, по его словам, петиция, которая была размещена на неизвестной Интернет-странице и тиражируется ее авторами под видом официальной Президенту Порошенко, имеет все признаки искусственной накрутки голосов.

Во-первых, веб-страница, где была опубликована петиция, не является защищенной, отметил Горковенко.

"Аргумент первый: Защита сайта. Элементарная комбинация мышкой и мы видим надпись "ваше соединение с этим сайтом незащищенное". Это то же самое, что у меня в селе закрыть дверь, подперев их веником. Моя мама довольно часто так закрывает дом", - написал он.

Во-вторых, вызывает вопросы чрезмерная популярность никому не известной страницы с петицией, которая по показателю прямых на нее заходов не уступает самым рейтинговым украинским СМИ.

"Американский сайт SimilarWeb показывает, что 57,25% - прямые заходы на эту страницу.

... У моего знакомого есть маленький региональный информационный сайт. Он его администрирует лет 6. Так вот - у него, по данным Google Analytics, постоянных читателей лишь 25%.

Поэтому для страницы, существующей меньше года, показатель в 57,25% выглядит несколько странным", - пояснил Горковенко.

Напоследок заведующий отделом Главного департамента информационной политики АПУ обратил внимание на аномальную синхронность голосования за петицию, которое ежедневно активизировалось ровно в 8:00 утра и прекращалось ровно в полночь.

"Аргумент третий: Смотрим на сам список голосующих. Я заметил одну интересную деталь - люди переставали голосовать ровно в полночь и снова активизировалось в 8:00. Очень странно, что такой строгий график сна у всех 27 тысяч подписантов. Извините, такой режим совсем как в тюрьме, или в армии. Лишь единицы поставили свою подпись во время режима сна. Активность обычных людей не может обрываться так резко", - аргументировал Горковенко.

Он также пообещал продолжить приводить аргументы в пользу фейковости петиции, которую пытаются выдать за настоящую и реально поддержанную украинцами.

Напомним, накануне Горковенко заявил о подделке петиции на имя Президента Порошенко.

"Во-первых, такой петиции нет на сайте Администрации Президента. Оказывается, она есть на сайте ОО,.. единственные достижения которой - "мочилово" Федерации футбола Украины. Извините, но это никакая не петиция. Это просто надпись, сделанная на трухлявом заборе и то одной левой ногой. На этом заборе можно нарисовать "голосов" столько, сколько душа клиента пожелает... В конце концов, это и было сделано. Во-вторых, такая петиция действительно могла появиться на сайте АП. Но организаторы, очевидно, не рискнули. Учитывая защиту от российских ботоферм, на ограничение голосований только один раз и обязательную регистрацию голосующих - проблематично собрать 25 тысяч фейковых подписей", - написал он 13 августа в Facebook.