В Антимонопольному комітеті проводять обшуки за участю ГПУ - Л.Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Антимонопольний комітет України прийшли з обшуками правоохоронці, у тому числі і представники Генеральної прокуратури України. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган.
"В Антимонопольному комітеті проходять обшуки, у тому числі за участю представників ГПУ. Сто обшуків по всій державі, які проводять 1000 правоохоронців", - сказала Л.Сарган.
Вона уточнила, що обшуки проходять в рамках справи щодо схеми особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, в тому числі - для фінансування тероризму, про яку раніше повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Нагадаємо, 29 березня обшуки провели в НБУ.