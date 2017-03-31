В Антимонопольном комитете проводят обыски с участием ГПУ - Л.Сарган

"В Антимонопольном комитете проходят обыски, в том числе с участием представителей ГПУ. Сто обысков по всей стране, которые проводят 1000 правоохранителей", - сказала Л.Сарган.

Она уточнила, что обыски проходят в рамках дела относительно схемы особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе - для финансирования терроризма, о которой ранее сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Напомним, 29 марта обыски провели в НБУ.