В Антарктиді з'явилася ще одна гігантська тріщина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вчені виявили в антарктичному шельфовому льодовику Ларсена нову гігантську тріщину, передає УНН з посиланням на Gizmodo.
Тріщина розташовується в 10 кілометрах від розлому, який був виявлений в грудні 2016 року. Поява тріщин свідчить про те, що льодовик може незабаром “сповзти” в океан.
Вона є відгалуженням основного розлому, довжина якого на даний момент становить 160 кілометрів. Дослідники підкреслюють, що з лютого цього року він залишався стабільним, а нова тріщина — перше значна зміна, зафіксована з тих пір. Разом з тим, вчені припускають, що рано чи пізно льодовик або більша його частина опиниться в океані, а шельф втратить приблизно 10% своєї площі.
На думку вчених, це може статися раніше, ніж передбачалося.
Як повідомляв УНН, арктичну льодову тріщину, яка почала збільшуватися кілька місяців тому, зняли з літака.