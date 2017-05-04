В Антарктиде появилась еще одна гигантская трещина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Ученые обнаружили в антарктическом шельфовом леднике Ларсена новую гигантскую трещину, передает УНН со ссылкой на Gizmodo.
Трещина располагается в 10 километрах от разлома, который был обнаружен в декабре 2016 года. Появление трещин свидетельствует о том, что ледник может вскоре "сползти" в океан.
Она является ответвлением основного разлома, длина которого на данный момент составляет 160 километров. Исследователи подчеркивают, что с февраля этого года он оставался стабильным, а новая трещина - первых значительное изменение, зафиксирована с тех пор. Вместе с тем, ученые предполагают, что рано или поздно ледник или большая его часть окажется в океане, а шельф потеряет примерно 10% своей площади.
По мнению ученых, это может произойти раньше, чем предполагалось.
Как сообщал УНН, арктическую ледяную трещину , которая начала увеличиваться несколько месяцев назад, сняли с самолета.