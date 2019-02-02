В Анкарі відбулася акція на підтримку президента Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Активісти Анкарської платформи свободи віросповідання провели в суботу акцію на підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє УНН з посиланням на Anadolu.
Люди зібралися біля посольства Венесуели в Анкарі, щоб “проявити солідарність з венесуельським народом і президентом”. Мітингувальники вигукували різні гасла, в тому числі “стійте з гордо піднятою головою, Туреччина з вами”.
“Ми звертаємося до імперіалістів. У вас є підступні плани, зброя, а у нас є віра, братство, наші молитви”, — сказав прес-секретар платформи.
23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. У той же день тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав, ряд інших держав. 28 січня Вашингтон ввів санкції проти венесуельської нафтовидобувної компанії PDVSA, а пізніше передав Гуайдо контроль над частиною активів Венесуели в банках США.
Як повідомляв УНН, компанія з ОАЕ повідомила про купівлю 3 тонн золота у Венесуели.