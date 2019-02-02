В Анкаре прошла акция в поддержку президента Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Активисты Анкарской платформы свободы вероисповедания провели в субботу акцию в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu.
Люди собрались возле посольства Венесуэлы в Анкаре, чтобы “проявить солидарность с венесуэльским народом и президентом”. Митингующие выкрикивали различные лозунги, в том числе “стойте с гордо поднятой головой, Турция с вами”.
“Мы обращаемся к империалистам. У вас есть коварные планы, оружие, а у нас есть вера, братство, наши молитвы”, — сказал пресс-секретарь платформы.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других государств. 28 января Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA, а позже передал Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в банках США.
Как сообщал УНН, компания из ОАЭ сообщила о покупке 3 тонн золота у Венесуэлы.