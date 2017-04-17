В Англії не вистачає тиску з боку уболівальників - Х.Гвардіола

“Тут мені трохи не вистачає тиску. В Іспанії та Німеччині тиск вище, воно йде на гравців, тренерів, взагалі на всіх. А тут -спокій. Наприклад, вболівальники завжди поводилися бездоганно, і мені це дуже подобається. Крім того, я завжди впевнений у підтримці клубу,” — сказав він.

“Але іноді, коли усвідомлюєш, що не можеш програти будь-який конкретний матч, ти відчуваєш тиск, тому що знаєш: тебе і гравців будуть критикувати. Щоб допомогти гравцям додати, потрібно створити щось особливе. Але потрібен час, щоб вкласти в голови і серця гравців якусь інформацію або установку,” — пояснив тренер.

“Зрозуміло, що часом журналісти “добивають” тренерів, але таке відбувається всюди. Дивіться, ми програли “Монако” і вилетіли в Ліги чемпіонів, потім був важкий відрізок з трьох матчів — з “Ліверпулем”, “Арсеналом” і “Челсі”, де ми не здобули жодної перемоги,” — додав він.

“Але вже в наступній зустрічі, з “Халлом”, вболівальники дуже допомогли перемогти, тому що протягом усього матчу підтримували нас. В Італії або Іспанії цього б не сталося. Я відчув таке вперше і дуже вдячний фанатам,” — сказав Х.Гвардіола.

Як повідомляв УНН, Х.Гвардіола назвав причини вильоту "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів.