В Англии не хватает давления со стороны болельщиков - Х.Гвардиола

"Здесь мне немного не хватает давления. В Испании и Германии давление выше, оно идет на игроков, тренеров, вообще на всех. А здесь -спокий. Например, болельщики всегда вели себя безупречно, и мне это очень нравится. Кроме того, я всегда уверен в поддержке клуба ", - сказал он.

"Но иногда, когда осознаешь, что не можешь проиграть любой конкретный матч, ты чувствуешь давление, потому что знаешь: тебя и игроков будут критиковать. Чтобы помочь игрокам добавить, нужно создать что-то особенное. Но нужно время, чтобы вложить в головы и сердца игроков какую-то информацию или установку ", - пояснил тренер.

"Понятно, что время журналисты" добивают "тренеров, но такое происходит везде. Смотрите, мы проиграли "Монако" и вылетел в Лигу чемпионов, затем был тяжелый отрезок из трех матчей - с "Ливерпулем", "Арсеналом" и "Челси", где мы не одержали ни одной победы ", - добавил он.

"Но уже в следующей встрече с" Халлом ", болельщики очень помогли победить, потому что на протяжении всего матча поддерживали нас. В Италии или Испании этого не произошло. Я почувствовал такое впервые и очень благодарен фанатам ", - сказал Х.Гвардиола.

Как сообщал УНН, Х.Гвардиола назвал причины вылета "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.