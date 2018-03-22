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В Англії на аукціон виставили листівку Джека Різника

В Англії на аукціон виставили листівку Джека Різника

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Листівку, яку найвідоміший серійний вбивця 19 сторіччя Джек Різник надіслав до поліцейської дільниці Лондона Ілінг, виставили на аукціон Ground Auctions в місті Фолкстон за 1,3 тис доларів, передає УНН з посиланням на газета Daily Express.

“Стережіться, є дві жінки, яких я хочу (вбити — ред.). Мій ніж все ще в гарній формі... Я Джек Різник”, — йдеться в листівці від 1888 року.

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Послання виставила на торги вдова поліцейського, якому його подарували по виході на пенсію в 1966 році. Справжність листівки завірена експертом Музею Джека Різника Стюартом Евансом, який вивчав почерк вбивці з його листів.

Аукціон пройде в Фолкстоні 30 квітня цього року.

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