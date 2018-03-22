В Англии на аукцион выставили открытку Джека Потрошителя
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Открытку, которую известный серийный убийца 19 века Джек Потрошитель прислал в полицейский участок Лондона Илинг, выставили на аукцион Ground Auctions в городе Фолкстон за 1,3 тыс. долларов, передает УНН со ссылкой на газета Daily Express.
"Смотрите, есть две женщины, которых я хочу (убить - ред.). Мой нож все еще в хорошей форме ... Я Джек Потрошитель", - говорится в листовке 1888 года.
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Послание выставила на торги вдова полицейского, которому его подарили после выхода на пенсию в 1966 году. Подлинность открытки заверенная экспертом Музея Джека Потрошителя Стюартом Эвансом, который изучал почерк убийцы из его писем.
Аукцион пройдет в Фолкстоне 30 апреля этого года.