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В Англії чоловік за тиждень вкрав з магазину цукерок на 850 доларів

В Англії чоловік за тиждень вкрав з магазину цукерок на 850 доларів

Київ • УНН

 • 11513 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В англійському місті Грімсбі 31-річний чоловік за сім днів вкрав з місцевого магазину шоколадних цукерок на 650 фунтів стерлінгів. Про це повідомляє місцеве видання Grimsby Telegraph, передає УНН.

Повідомляється, що за тиждень англієць вкрав шоколадних цукерок в загальній вартості на 650 фунтів стерлінгів (приблизно 850 дол. США).

При цьому йому наказали виплатити лише 250 фунтів стерлінгів компенсації за вкрадений шоколад.

У травні цього року 31-річний Іван Павло Мартін був засуджений за крадіжку. Тоді суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 12 місяців. Через півроку зловмисник знову скоїв крадіжку. На цей раз його зобов'язали виплатити штраф.

Як повідомляв УНН, підліток в Києві вкрав троянд на 3,2 тис. грн, щоб подарувати коханій.

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