В Англии мужчина за неделю украл из магазина конфет на 850 долларов

Сообщается, что за неделю англичанин украл шоколадных конфет в общей стоимости на 650 фунтов стерлингов (примерно 850 долл США).

При этом ему велено выплатить 250 фунтов стерлингов в качестве компенсации за украденный шоколад.

В мае этого года 31-летний Иоанн Павел Мартин был осужден за кражу. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 12 месяцев. Спустя полгода, злоумышленник вновь совершил кражу. На этот раз его обязали выплатить штраф.

Как сообщал УНН, подросток в Киеве украл роз на 3,2 тыс. грн, чтобы подарить любимой.