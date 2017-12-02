В Англии мужчина за неделю украл из магазина конфет на 850 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В английском городе Гримсби 31-летний мужчина за семь дней украл из местного магазина шоколадных конфет на 650 фунтов стерлингов. Об этом сообщает местное издание Grimsby Telegraph, передает УНН.
Сообщается, что за неделю англичанин украл шоколадных конфет в общей стоимости на 650 фунтов стерлингов (примерно 850 долл США).
При этом ему велено выплатить 250 фунтов стерлингов в качестве компенсации за украденный шоколад.
В мае этого года 31-летний Иоанн Павел Мартин был осужден за кражу. Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 12 месяцев. Спустя полгода, злоумышленник вновь совершил кражу. На этот раз его обязали выплатить штраф.
Как сообщал УНН, подросток в Киеве украл роз на 3,2 тыс. грн, чтобы подарить любимой.