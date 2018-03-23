В Амстердамі затримали футбольних фанів, які кидали пляшки у поліцейських

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Принаймні 25 шанувальників футбольної збірної Англії були затримані протягом однієї ночі після зіткнень у центрі Амстердаму перед дружнім матчем між Англією та Нідерландами, передає УНН з посиланням на The independent.

Двадцять п'ять вболівальників Англії були затримані поліцією після того, як вони кидали пивні пляшки в офіцерів поліції у центрі Амстердаму під час масових зіткнень, які відбулись перед матчем Англія- Нідерландіи.

Влада підтвердила, що 25 прихильників футболу в Англії були заарештовані і провели одну ніч за гратами після інциденту в четвер ввечері, що сталося в центрі Амстердаму, де багато любителів випивали за день до матчу.

Загони поліції були розгорнуті в місті, щоб відновити спокій. Очікується, що у голландську столицю має прибути близько 1500 вболівальників Англії на матч, який заплановано на вечір п'ятниці.

Як повідомляв УНН, після отруєння нервово-паралітичною речовиною в британському Солсбері колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки, влада Великобританії заявила про дипломатичний бойкот Росії, яку звинувачують у замаху. До бойкоту приєдналась низка інших країн. 21-й Чемпіонат світу з футболу почнеться у Росії 14 червня.

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