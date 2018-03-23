В Амстердаме задержали футбольных фанов, которые бросали бутылки в полицейских

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 23504 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 30227 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 75669 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 80947 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102612 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109612 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116809 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Амстердаме задержали футбольных фанов, которые бросали бутылки в полицейских

В Амстердаме задержали футбольных фанов, которые бросали бутылки в полицейских

Киев  •  УНН

 • 8137 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. По крайней мере 25 поклонников футбольной сборной Англии были задержаны в течение одной ночи после столкновений в центре Амстердама перед дружественным матчем между Англией и Нидерландами, передает УНН со ссылкой на The independent.

Двадцать пять болельщиков Англии были задержаны полицией после того, как они бросали пивные бутылки в офицеров полиции в центре Амстердама во время массовых столкновений, которые произошли перед матчем Англия- Нидерландиы.

Власти подтвердили, что 25 поклонников футбола в Англии были арестованы и провели одну ночь за решеткой после инцидента в четверг вечером, который произошел в центре Амстердама, где много любителей выпивали за день до матча.

Отряды полиции были развернуты в городе, чтобы восстановить спокойствие. Ожидается, что в голландскую столицу должен прибыть около 1500 болельщиков Англии на матч, который запланирован на вечер пятницы.

Как сообщал УНН, после отравления нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, власти Великобритании заявили о дипломатическом бойкоте России, которую обвиняют в покушении. К бойкоту присоединилась ряд других стран. 21-й Чемпионат мира по футболу начнется в России 14 июня.

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