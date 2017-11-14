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В Амстердамі пасажирський літак вдарило блискавкою

В Амстердамі пасажирський літак вдарило блискавкою

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У небі над Амстердамом пасажирський літак Boeing 777 вдарило блискавкою, передає УНН з посиланням на RT.

Повідомляється, що це сталося внаслідок того, що пасажирський літак влетів в електрично заряджену хмару.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Буенос-Айресі літак при посадці зіткнувся з безпілотником

Блискавка уразила передню частину пасажирського літака, який здійснював свій щоденний рейс з аеропорту Схіпхол з Амстердаму до столиці Перу Ліми.

За попередніми даними, внаслідок інциденту жодна людина з екіпажу літака або пасажирів не постраждала.

Як повідомляв УНН, кілька людей загинули в авіакатастрофі в Кот-д'Івуарі, яка сталася під час шторму з сильним дощем і блискавкою.

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