В Амстердамі пасажирський літак вдарило блискавкою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У небі над Амстердамом пасажирський літак Boeing 777 вдарило блискавкою, передає УНН з посиланням на RT.
Повідомляється, що це сталося внаслідок того, що пасажирський літак влетів в електрично заряджену хмару.
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Блискавка уразила передню частину пасажирського літака, який здійснював свій щоденний рейс з аеропорту Схіпхол з Амстердаму до столиці Перу Ліми.
За попередніми даними, внаслідок інциденту жодна людина з екіпажу літака або пасажирів не постраждала.
Як повідомляв УНН, кілька людей загинули в авіакатастрофі в Кот-д'Івуарі, яка сталася під час шторму з сильним дощем і блискавкою.