В Амстердамі пасажирський літак вдарило блискавкою

Повідомляється, що це сталося внаслідок того, що пасажирський літак влетів в електрично заряджену хмару.

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Блискавка уразила передню частину пасажирського літака, який здійснював свій щоденний рейс з аеропорту Схіпхол з Амстердаму до столиці Перу Ліми.

За попередніми даними, внаслідок інциденту жодна людина з екіпажу літака або пасажирів не постраждала.

Як повідомляв УНН, кілька людей загинули в авіакатастрофі в Кот-д'Івуарі, яка сталася під час шторму з сильним дощем і блискавкою.