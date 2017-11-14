В Амстердаме пассажирский самолет ударило молнией

Сообщается, что это произошло вследствие того, что пассажирский самолет влетел в электрически заряженное облако.

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Молния поразила переднюю часть пассажирского самолета, который совершал свой ежедневный рейс из аэропорта Схипхол в Амстердаме в столицу Перу Лимы.

По предварительным данным, в результате инцидента ни один человек из экипажа самолета или пассажиров не пострадал.

Как сообщал УНН, несколько человек погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре, которая произошла во время шторма с сильным дождем и молнией.