В Амстердаме пассажирский самолет ударило молнией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В небе над Амстердамом пассажирский самолет Boeing 777 ударило молнией, передает УНН со ссылкой на RT.
Сообщается, что это произошло вследствие того, что пассажирский самолет влетел в электрически заряженное облако.
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Молния поразила переднюю часть пассажирского самолета, который совершал свой ежедневный рейс из аэропорта Схипхол в Амстердаме в столицу Перу Лимы.
По предварительным данным, в результате инцидента ни один человек из экипажа самолета или пассажиров не пострадал.
Как сообщал УНН, несколько человек погибли в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре, которая произошла во время шторма с сильным дождем и молнией.