В Amnesty International закликали звільнити кримськотатарського адвоката Е.Курбедінова

Як відзначили в Amnesty International, адвоката переслідують винятково за реалізацію свого права на мирне вираження поглядів задля перешкоджання його адвокатській діяльності. Організація вважає його в’язнем совісті.

В Amnesty International закликали всіх небайдужих надсилати листи російською, українською або своєю рідною мовою:

вимагати негайного та безумовного звільнення Еміля Курбедінова, якого притягнули до відповідальності винятково за мирну реалізацію свого права на вираження поглядів, та який є в’язнем совісті;

заявити, що Еміля Курбедінова переслідують винятково за виконання своєї законної роботи як адвоката, та вимагайте негайного повернення його власності, обладнання та документів, вилучених з його квартири та офісу;

закликати де-факто владу Криму та російську владу, забезпечити можливість виконання всіма адвокатами в Криму своїх професійних обов’язків та не допустити залякувань, утисків або неналежного втручання, у відповідності до Основних положень ООН про роль адвокатів.

Нагадаємо, Еміля Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав з колегою до будинку кримськотатарського активіста, в якому проходив обшук. Їх автомобіль зупинила дорожня поліція та затримала Курбедінова.

Його тримала поліція до початку судового засідання у другій половині дня; на засіданні йому висунули обвинувачення у порушенні статті 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації за “публічну демонстрацію символів та пропагандистських зображень терористичної організації Хізб ут-Тахрір”. Обвинувачення стосуються відео з мітингу Хізб ут-Тахрір, яке Еміль Курбедінов опублікував у соціальній мережі 5 червня 2013 року. На момент проходження мітингу та публікації відео Крим знаходився під контролем України, а Хізб ут-Тахрір не була забороненою організацією за українським законодавством. Після анексії Криму у березні 2014 року, Російська Федерація повністю впровадила свою законодавчу систему на території півострова, що є порушенням її міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. За російським законодавством, Хізб ут-Тахрір вважається терористичною організацією; її діяльність заборонена, а членство в ній карається законом. Еміля Курбедінова засудили до 10 діб адміністративного арешту, який він зараз відбуває у слідчому ізоляторі Железнодорожного відділу поліції.

Офіс Еміля Курбедінова та його квартиру також обшукали озброєні люди в масках зі “спецназу” російського Міністерства внутрішніх справ. Було вилучено обладнання, що містить юридичну інформацію, захищену конфіденційністю між адвокатам та клієнтом, а його мати та малі діти, за повідомленнями, були дуже налякані цією ситуацією. Його затримання та вирок є відображенням більш широкої тенденції утисків тих, хто протидіє окупації (в основному, це стосується спільноти етнічних кримських татар), з боку російської влади.