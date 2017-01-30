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В Amnesty International закликали звільнити кримськотатарського адвоката Е.Курбедінова

В Amnesty International закликали звільнити кримськотатарського адвоката Е.Курбедінова

Київ • УНН

 • 6545 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Amnesty International закликає до негайного та безумовного звільнення Еміля Курбедінова, відомого кримськотатарського адвоката, якого засудили до 10 діб адміністративного арешту 26 січня. Про це йдеться у повідомленні організації, передає УНН.

Як відзначили в Amnesty International, адвоката переслідують винятково за реалізацію свого права на мирне вираження поглядів задля перешкоджання його адвокатській діяльності. Організація вважає його в’язнем совісті.

В Amnesty International закликали всіх небайдужих надсилати листи російською, українською або своєю рідною мовою:

вимагати негайного та безумовного звільнення Еміля Курбедінова, якого притягнули до відповідальності винятково за мирну реалізацію свого права на вираження поглядів, та який є в’язнем совісті;

заявити, що Еміля Курбедінова переслідують винятково за виконання своєї законної роботи як адвоката, та вимагайте негайного повернення його власності, обладнання та документів, вилучених з його квартири та офісу;

закликати де-факто владу Криму та російську владу, забезпечити можливість виконання всіма адвокатами в Криму своїх професійних обов’язків та не допустити залякувань, утисків або неналежного втручання, у відповідності до Основних положень ООН про роль адвокатів.

Нагадаємо, Еміля Курбедінова затримали 26 січня, коли він їхав з колегою до будинку кримськотатарського активіста, в якому проходив обшук. Їх автомобіль зупинила дорожня поліція та затримала Курбедінова.

Його тримала поліція до початку судового засідання у другій половині дня; на засіданні йому висунули обвинувачення у порушенні статті 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення Російської Федерації за “публічну демонстрацію символів та пропагандистських зображень терористичної організації Хізб ут-Тахрір”. Обвинувачення стосуються відео з мітингу Хізб ут-Тахрір, яке Еміль Курбедінов опублікував у соціальній мережі 5 червня 2013 року. На момент проходження мітингу та публікації відео Крим знаходився під контролем України, а Хізб ут-Тахрір не була забороненою організацією за українським законодавством. Після анексії Криму у березні 2014 року, Російська Федерація повністю впровадила свою законодавчу систему на території півострова, що є порушенням її міжнародних зобов’язань як держави-окупанта. За російським законодавством, Хізб ут-Тахрір вважається терористичною організацією; її діяльність заборонена, а членство в ній карається законом. Еміля Курбедінова засудили до 10 діб адміністративного арешту, який він зараз відбуває у слідчому ізоляторі Железнодорожного відділу поліції.

Офіс Еміля Курбедінова та його квартиру також обшукали озброєні люди в масках зі “спецназу” російського Міністерства внутрішніх справ. Було вилучено обладнання, що містить юридичну інформацію, захищену конфіденційністю між адвокатам та клієнтом, а його мати та малі діти, за повідомленнями, були дуже налякані цією ситуацією. Його затримання та вирок є відображенням більш широкої тенденції утисків тих, хто протидіє окупації (в основному, це стосується спільноти етнічних кримських татар), з боку російської влади.

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