В Amnesty International призвали освободить крымскотатарского адвоката Э.Курбединова

Как отметили в Amnesty International, адвоката преследуют исключительно за реализацию своего права на мирное выражение взглядов для препятствования его адвокатской деятельности. Организация считает его узником совести.

В Amnesty International призвали всех неравнодушных присылать письма на русском, украинском или на своем родном языке:

требовать немедленного и безусловного освобождения Эмиля Курбединова, которого привлекли к ответственности исключительно за мирную реализацию своего права на выражение взглядов, и который является узником совести;

заявить, что Эмиля Курбединова преследуют исключительно за выполнение своей законной работы в качестве адвоката, и требуйте немедленного возвращения его собственности, оборудования и документов, изъятых из его квартиры и офиса;

призвать де-факто власти Крыма и российские власти, обеспечить возможность выполнения всеми адвокатами в Крыму своих профессиональных обязанностей и не допустить запугивания, притеснений или ненадлежащего вмешательства, в соответствии с Основными положениями ООН о роли адвокатов.

Напомним, Эмиля Курбединова задержали 26 января, когда он ехал с коллегой в дом крымскотатарского активиста, в котором проходил обыск . Их автомобиль остановила дорожная полиция и задержала Э.Курбединова.

Его держала полиция до начала судебного заседания во второй половине дня; на заседании ему предъявили обвинение в нарушении статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за "публичную демонстрацию символов и пропагандистских изображений террористической организации Хизб ут-Тахрир". Обвинения касаются видео с митинга Хизб ут-Тахрир, которое Эмиль Курбединов опубликовал в социальной сети 5 июня 2013 года. На момент прохождения митинга и публикации видео Крым находился под контролем Украины, а Хизб ут-Тахрир ни была запрещенной организацией по украинскому законодательству. После аннексии Крыма в марте 2014 года, Российская Федерация полностью внедрила свою законодательную систему на территории полуострова, что является нарушением ее международных обязательств как государства-оккупанта. По российскому законодательству, Хизб ут-Тахрир считается террористической организацией; ее деятельность запрещена, а членство в ней карается законом. Эмиля Курбединова приговорили к 10 суткам административного ареста , который он сейчас отбывает в следственном изоляторе Железнодорожного отдела полиции.

Офис Эмиля Курбединова и его квартиру также обыскали вооруженные люди в масках со "спецназа" российского Министерства внутренних дел. Было изъято оборудование, содержащее юридическую информацию, защищенную конфиденциальностью между адвокатом и клиентом, а его мать и маленькие дети, по сообщениям, были очень напуганы этой ситуацией. Его задержание и приговор является отражением более широкой тенденции притеснений тех, кто противодействует оккупации (в основном, это касается сообщества этнических крымских татар), со стороны российских властей.