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В АМКУ розповіли проміжні підсумки розслідування “газової справи”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Органи АМКУ здійснили 10 позапланових виїзних перевірок вітчизняних суб'єктів господарювання, які здійснюють імпорт, оптово-роздрібний продаж та зберігання скрапленого газу. Про це повідомила прес-служба комітету, передає УНН.

В АМКУ розповіли проміжні підсумки розслідування “газової справи”

Відповідні перевірки тривали у рамках розгляду справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку скрапленого газу в Україні, що була розпочата 4 вересня 2017 року.

"Крім того, направлено вимоги про надання інформації до 72 суб’єктів господарювання та органів влади, консалтингових агенцій, торгових бірж тощо", - розповіли у комітеті.

В АМКУ уточнили, що станом на 20 грудня цього року інформація у відповідь на направлені комітетом вимоги надійшла частково. Проте, значний обсяг наданої інформації комітет вже проаналізував.

"Опрацьована інформація свідчить про наявність у діях певних суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на ринку СВГ, ознак порушення, передбаченого конкуренцією, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання", - розповіли в АМКУ.

Відтак, 26 грудня 2017 року сім юридичних осіб, що входять до групи "НАДЕЖДА", три юридичні особи, що входять до групи "WOG" та дві юридичні особи, що входять до групи "ОККО" залучено в якості відповідачів у справі.

"Оскільки інформація від учасників ринку СВГ ще продовжує надходити, і її аналіз продовжується – перелік відповідачів може бути розширено", - додали в АМКУ.

Нагадаємо, що у серпні поточного року рекордно здорожчав автогаз. Тоді АМКУ, за дорученням Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, розпочав розслідування так званої “газової справи”. Однак, експерти паливного ринку заявили, що ріст цін на скраплений газ був зумовлений виключно об’єктивними чинниками, зокрема, і обмеженням поставок ресурсу збоку РФ.

Також нагадаємо, що в кінці минулого року Антимонопольний комітет оштрафував провідних нафтотрейдерів країни за начебто “узгоджені дії на ринку” на загальну суму в 204 млн 325 тис. 103 грн.

Більшість операторів відразу заявили про незаконність рішення АМКУ і звернулися в суди із відповідними позовами. Компаніям WOG, ОККО, “Амік”, “Сокар” вдалося довести неправомірність та необґрунтованість рішення АМКУ.

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