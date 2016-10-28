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В АМКУ підтримують об’єднання податків на пальне в один

В АМКУ підтримують об’єднання податків на пальне в один

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) вирішив запропонувати Кабінету міністрів скасувати роздрібний акциз на пальне шляхом включення його ставки до основного податку. Відповідні зміни мають бути внесені до Податкового кодексу України. Про під час прес-конференції повідомила директор департаменту з дослідження ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунальних послуг АМКУ Тетяна Кулішова, передає УНН.

“Ми пропонуємо внести зміни до Податкового кодексу України з метою, щоб врахувати розмір акцизного податку на роздрібну реалізацію нафтопродуктів до ставки базового акцизу з імпорту та виробництва палива”, - сказала вона.

За її словами, така рекомендація прийнята Комітетом, зважаючи на скарги учасників ринку про те, що частина компаній ухиляється від сплати роздрібного акцизу. А це, в свою чергу, веде до спотворення реальної конкуренції.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, допоки Мінфін зволікає із механізмом скасування роздрібного податку з підакцизних товарів, “сірі ділки” ринку збагачуються за рахунок втрат державного бюджету України.

Українські Національні Новини

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