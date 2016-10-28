В АМКУ поддерживают объединение налогов на горючее в один
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил предложить Кабинету министров отменить розничный акциз на топливо путем включения его ставки в основной налог. Соответствующие изменения должны быть внесены в Налоговый кодекс Украины. Об этом во время пресс-конференции сообщила директор департамента по исследованию рынков топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунальных услуг АМКУ Татьяна Кулешова, передает УНН.
"Мы предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс Украины с целью, чтобы учесть размер акцизного налога на розничную реализацию нефтепродуктов в ставке базового акциза по импорту и производству топлива", - сказала она.
По ее словам, такая рекомендация принята Комитетом, несмотря на жалобы участников рынка о том, что часть компаний уклоняется от уплаты розничного акциза. А это, в свою очередь, ведет к искажению реальной конкуренции.
Напомним, как сообщал УНН, пока Минфин медлит с механизмом отмены розничного налога с подакцизных товаров, "серые дельцы" рынка обогащаются за счет потерь государственного бюджета Украины .