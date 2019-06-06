В Америці студент коледжу виграв 1 млн дол. у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Житель американського штату Нью-Джерсі виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на foxnews.com .
Ім'я переможця - Крістофер Хризантопулос. Йому 20 років, він вчиться в коледжі.
"Цього літа мені не доведеться шукати підробіток", - коментує виграш переможець.
Американець вирішив витратити частину грошей на відпустку з сім'єю. Ще частину - відкласти на майбутнє.
Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на покупку житла, авто або подорожі.
Наприклад, Галина Кориневич з Івано-Франківської області вирішила витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку позашляховика.
А киянин Валерій Садовенко разом з дружиною вирішили витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартирі у себе і у дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.