В Америке студент колледжа выиграл 1 млн долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Житель американского штата Нью-Джерси выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на foxnews.com.
Имя победителя - Кристофер Хризантопулос. Ему 20 лет, он учится в колледже.
"Этим летом мне не придется искать подработку", - комментирует выигрыш победитель.
Американец решил потратить часть денег на отпуск с семьей. Еще часть - отложить на будущее.
Напомним, лотерея — хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.
Например, Галина Кориневич из Ивано-Франковской области решила потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку внедорожника.
А киевлянин Валерий Садовенко вместе с женой решили потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.