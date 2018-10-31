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В Америці соціальні працівники виграли мільйон доларів у лотерею

В Америці соціальні працівники виграли мільйон доларів у лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Двадцять два співробітники однієї з американських компаній виграли 1 млн доларів в лотерею MegaMillions, об'єднавши гроші при купівлі квитків, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Щасливчики працюють у відділі соціальної служби округу Юніон (Північна Кароліна). З вирахуванням податків кожен переможець отримає по 32 тис. дол. виграшу.

Кожен з них вже має свої плани на виграш. Дехто згадав про довгоочікувану відпустку. Знайшлися й ті, хто вирішив погасити кредит на навчання.

Нагадаємо, цього року з'явився ювілейний, 300-й переможець державної лотереї "Лото-Забава". Щасливицею виявилася соцпрацівник Катерина Білодід із Запоріжжя.

Вона зізналася, що перший свій квиток цієї лотереї купила ще 7 років тому, але регулярна гра упродовж багатьох років не приносила виграшів, і віра поступово згасала.

Все змінилося 12 серпня, коли лотерейний квиток "Лото-Забава" збагатив Катерину відразу на 1 млн грн. Тепер, каже переможниця, грати будуть всією сім'єю і в новій квартирі, купленій на лотерейний виграш.

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