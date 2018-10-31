В Америке социальные работники выиграли миллион долларов в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Двадцать два сотрудника одной из американских компаний выиграли 1 млн долларов в лотерею MegaMillions, объединив деньги при покупке билетов, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Счастливчики работают в отделе социальной службы округа Юнион (Северная Каролина). С учетом вычета налогов каждый победитель получит по 32 тыс. долл. выигрыша.
Каждый из них уже имеет свои планы на выигрыш. Некоторые упомянули о долгожданном отпуске. Нашлись и те, кто решил погасить кредит на обучение.
Напомним, в этом году появился юбилейный, 300-й победитель государственной лотереи “Лото-Забава”. Счастливицей оказалась соцработник Екатерина Билодид из Запорожья.
Она призналась, что первый свой билет этой лотереи купила еще 7 лет назад, но регулярная игра на протяжении многих лет не приносила выигрышей, и вера постепенно угасала.
Все изменилось 12 августа, когда лотерейный билет “Лото-Забава” обогатил Екатерину сразу на 1 млн грн. Теперь, говорит победительница, играть будут всей семьей и в новой квартире, купленной на лотерейный выигрыш.