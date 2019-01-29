В Америці працівник продуктового магазину виграв в скретч-лотерею 1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Житель американського штату Арканзас виграв 1 млн дол в лотерею, передає УНН з посиланням на arktimes.
Ім'я переможця - Леон Саггс. Він працює в продовольчому магазині "Kroger". Американець виграв в лотерею, купивши кілька лотерейних скретч-білетів. Перший обійшовся йому в 5 дол.
"Я виграв 500 дол. Вирішив 400 залишити собі, а за 100 дол. купити ще 5 білетів по 20 дол. кожен. Один з них приніс мені виграш в 1 млн", - розповів американець.
Переможець планує відкласти частину грошей "на майбутнє", ще частину виграшу - розділити з родиною.
Нагадаємо, один з переможців популярної української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак вирішив витратити свій тримільйонний виграш на житло, подорожі та сім'ю.