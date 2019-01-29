В Америке работник продуктового магазина выиграл в скретч-лотерею 1 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Житель американского штата Арканзас выиграл 1 млн долл в лотерею, передает УНН со ссылкой на arktimes.
Имя победителя - Леон Саггс. Он работает в продовольственном магазине "Kroger". Американец выиграл в лотерею, купив несколько лотерейных скретч-билетов. Первый обошелся ему в 5 долл.
"Я выиграл 500 долл. Решил 400 оставить себе, а за 100 долл. купить еще 5 билетов по 20 долл. каждый. Один из них принес мне выигрыш в 1 млн", - рассказал американец.
Победитель планирует отложить часть денег "на будущее", еще часть выигрыша - разделить с семьей.
Напомним, один из победителей популярной украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак решил потратить свой трехмиллионный выигрыш на жилье, путешествия и семью.