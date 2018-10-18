В Америці офіціантка виграла 70 тис. дол. у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Мешканка американського штату Монтана виграла 70 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на myajc.com.
Ім'я переможниці - Розлі Хантс Алонг. Вона працює офіціанткою в одному із закладів міста Басбі.
Думка про покупку лотерейного білета відвідала американку по закінченню робочої зміни. Справа в тому, що клієнт, якого обслуговувала Хантс, залишив їй щедрі чайові.
"Мій клієнт виграв 500 дол. у лотерею. І як чайові він залишив мені 50 дол.", - розповіла американка.
Хантс вирішила наслідувати приклад свого клієнта і купила лотерейний білет. Він виявився виграшним.
"Грошовий приз становив 70 тис. дол.", - розповіла вона.
Переможниця поки не вирішила, куди витратить виграні гроші.
"Ймовірно, я віднесу їх у банк", - сказала вона.
Тим часом в Україні стало відомо ім'я ювілейного, 300-го мільйонера лотереї "Лото-Забава". Щасливицею, яка виграла 12 серпня 1 млн грн, виявилася Катерина Білодід із Запоріжжя.
Вона розповіла, що купити виграшний білет їй допомогло внутрішнє передчуття, а виграні гроші планує витратити на покупку нової квартири.