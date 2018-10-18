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7 марта, 19:45 • 161403 просмотра

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В Америке официантка выиграла 70 тыс. долл. в лотерею

В Америке официантка выиграла 70 тыс. долл. в лотерею

Киев  •  УНН

 • 8978 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Жительница американского штата Монтана выиграла 70 тыс. долл. в лотерею, передаёт УНН со ссылкой на myajc.com.

Имя победительницы — Розли Хантс Алонг. Она работает официанткой в одном из заведений города Басби.

Мысль о покупке лотерейного билета посетила американку по окончанию рабочей смены. Дело в том, что клиент, которого обслуживала Хантс, оставил ей щедрые чаевые.

“Мой клиент выиграл 500 долл. в лотерею. И в качестве чаевых он оставил мне 50 долл.”, — рассказала американка.

Хантс решила последовать примеру своего клиента и купила лотерейный билет. Он оказался выигрышным.

“Денежный приз составил 70 тыс. долл.”, — рассказала она.

Победительница пока не решила, куда потратит выигранные деньги.

“Вероятно, я отнесу их в банк”, — сказала она.

Тем временем в Украине стало известно имя юбилейного, 300-го миллионера лотереи “Лото-Забава”. Счастливицей, выигравшей 12 августа 1 млн грн, оказалась Екатерина Билодид из Запорожья.

Она рассказала, что купить выигрышный билет ей помогло внутреннее предчувствие, а выигранные деньги планирует потратить на покупку новой квартиры.

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