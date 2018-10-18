В Америке официантка выиграла 70 тыс. долл. в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Жительница американского штата Монтана выиграла 70 тыс. долл. в лотерею, передаёт УНН со ссылкой на myajc.com.
Имя победительницы — Розли Хантс Алонг. Она работает официанткой в одном из заведений города Басби.
Мысль о покупке лотерейного билета посетила американку по окончанию рабочей смены. Дело в том, что клиент, которого обслуживала Хантс, оставил ей щедрые чаевые.
“Мой клиент выиграл 500 долл. в лотерею. И в качестве чаевых он оставил мне 50 долл.”, — рассказала американка.
Хантс решила последовать примеру своего клиента и купила лотерейный билет. Он оказался выигрышным.
“Денежный приз составил 70 тыс. долл.”, — рассказала она.
Победительница пока не решила, куда потратит выигранные деньги.
“Вероятно, я отнесу их в банк”, — сказала она.
Тем временем в Украине стало известно имя юбилейного, 300-го миллионера лотереи “Лото-Забава”. Счастливицей, выигравшей 12 августа 1 млн грн, оказалась Екатерина Билодид из Запорожья.
Она рассказала, что купить выигрышный билет ей помогло внутреннее предчувствие, а выигранные деньги планирует потратить на покупку новой квартиры.