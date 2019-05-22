В Америці колишній листоноша виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Житель американського штату Південна Дакота виграв 200 тис. дол. у лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на rapidcityjournal.com.
Щасливчика звуть Лео. Він - колишній працівник пошти.
Раніше американець грав у лотерею "Dakota Cash" і "Lotto America".
"Але щось спонукало мене купити два лотерейних квитка Powerball", - згадує переможець.
Один з квитків приніс чоловікові виграш розміром в 200 тис. дол.
За рахунок виграшу американець планує вирішити фінансові питання.
"Я роздам борги і, можливо, куплю новий автомобіль", - уточнив він.
Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на покупку житла, авто або подорожі.
Наприклад, Галина Кориневич з Івано-Франківської області вирішила витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку позашляховика.