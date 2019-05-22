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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 92506 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111571 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137722 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144636 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130136 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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В Америке бывший почтальон выиграл в лотерею

В Америке бывший почтальон выиграл в лотерею

Киев  •  УНН

 • 8132 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Житель американского штата Южная Дакота выиграл 200 тыс. долл в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на rapidcityjournal.com.

Счастливчика зовут Лео. Он - бывший работник почты.

Ранее американец играл в лотерею "Dakota Cash" и "Lotto America".

"Но что-то подвигло меня купить два лотерейных билета Powerball", - вспоминает победитель.

Один из билетов принес мужчине выигрыш размером в 200 тыс. долл.

За счет выигрыша американец планирует решить финансовые вопросы.

"Я раздам долги и, возможно, куплю новый автомобиль", - уточнил он.

Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.

Например, Галина Кориневич с Ивано-Франковской области решила потратить выигранный в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на покупку внедорожника.

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