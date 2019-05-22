В Америке бывший почтальон выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Житель американского штата Южная Дакота выиграл 200 тыс. долл в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на rapidcityjournal.com.
Счастливчика зовут Лео. Он - бывший работник почты.
Ранее американец играл в лотерею "Dakota Cash" и "Lotto America".
"Но что-то подвигло меня купить два лотерейных билета Powerball", - вспоминает победитель.
Один из билетов принес мужчине выигрыш размером в 200 тыс. долл.
За счет выигрыша американец планирует решить финансовые вопросы.
"Я раздам долги и, возможно, куплю новый автомобиль", - уточнил он.
Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.
Например, Галина Кориневич с Ивано-Франковской области решила потратить выигранный в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на покупку внедорожника.