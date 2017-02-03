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В американському сенаті почали нове розслідування щодо втручання Росії у вибори

Київ • УНН

 • 8759 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Республіканець Ліндсі Грем і демократ Шелдон Уайтхаус заявили в Підкомітеті зі злочинності і тероризму, який вони очолюють, що в міру з'ясування обставин російського втручання проведуть і закриті, і публічні слухання, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".

В американському сенаті почали нове розслідування щодо втручання Росії у вибори

"Наша мета проста - пролити якомога більше світла на російську діяльність, спрямовану на підрив демократії. У своїх зусиллях ми будемо керуватися переконанням, що наш обов'язок - слідувати за фактами, куди б вони не привели", - йдеться в спільній заяві сенаторів.

Американське розвідувальне співтовариство в минулому році прийшло до висновку, що Росія намагалася втрутитися в американські вибори, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа і нашкодити Хілларі Клінтон. При цьому немає вказівок на те, що російські зусилля дійсно вплинули на результати голосування.

"Я буду задоволеним, поки Конгрес і Білий дім не об'єднають зусилля і не покарають Росію за спроби втрутитися в наші вибори. Не думаю, що вони змінили результати, але вони явно намагалися ними маніпулювати. Проти Росії необхідно ввести нові санкції за втручання в наші вибори", - сказав Л.Грем.

Він додав, що президенту Трампу не слід проявляти поблажливість щодо президента Володимира Путіна.

"Якщо Дональд Трамп простить Путіна за те, що він намагався зробити на виборах, це буде гучним свідченням слабкості, і світ стане більш нестабільним", - заявив Л.Грем.

Як повідомляв УНН, 14 січня комітет Сенату США з розвідки вирішив провести власне розслідування у зв'язку з повідомленнями про втручання Росії в американську президентську кампанію.

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