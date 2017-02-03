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В американском сенате начали новое расследование в отношении вмешательства России в выборы

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. Республиканец Линдси Грэм и демократ Шелдон Уайтхаус заявили в Подкомитете по преступности и терроризму, который они возглавляют, что по мере выяснения обстоятельств российского вмешательства проведут и закрытые, и публичные слушания, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

В американском сенате начали новое расследование в отношении вмешательства России в выборы

"Наша цель проста - пролить как можно больше света на российскую деятельность, направленную на подрыв демократии. В своих усилиях мы будем руководствоваться убеждением, что наш долг - следовать за фактами, куда бы они не привели", - говорится в совместном заявлении сенаторов.

Американское разведывательное сообщество в прошлом году пришло к выводу, что Россия пыталась вмешаться в американские выборы, чтобы помочь победе Дональда Трампа и навредить Хиллари Клинтон. При этом нет указаний на то, что российские усилия действительно повлияли на результаты голосования.

"Я буду доволен, пока Конгресс и Белый дом не объединят усилия и не накажут Россию за попытки вмешаться в наши выборы. Не думаю, что они изменили результаты, но они явно пытались ими манипулировать. Против России необходимо ввести санкции за вмешательство в наши выборы ", - сказал Л.Грем.

Он добавил, что президенту Трампу не следует проявлять снисходительность в отношении президента Владимира Путина.

"Если Дональд Трамп простит Путина за то, что он пытался сделать на выборах, это будет громким свидетельством слабости, и мир станет более нестабильным", - заявил Л.Грем.

Как сообщал УНН, 14 января комитет Сената США по разведке решил провести собственное расследование в связи с сообщениями о вмешательстве России в американскую президентскую кампанию .

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