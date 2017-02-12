В Алтаї розбився вертоліт з віце-прем'єром республіки на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Колишній віце-прем’єр уряду Республіки Алтай Анатолій Банних його дружина і двоє дітей були серед пасажирів вертольота Robinson, який зазнав аварії в акваторії Телецкого озера в Республіці Алтай, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“На борту знаходилися п’ять осіб: пілот Дмитро Ракитський, його дружина Олена, Анатолій Банних і двоє дітей, хлопчик і дівчинка,” — йдеться в повідомленні.
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Він також додав, що слідство розглядає кілька версій надзвичайної події.
“Поки передчасно говорити про причини надзвичайної події, так як ще не знайдений вертоліт, а про обставини аварії відомо лише від очевидців. Але попередні версії — погана погода, технічна несправність і помилка пілотування,” — вказало джерело відомства.
За попередніми даними, вертоліт міг затонути. На його борту знаходилися п’ять осіб.
Вертоліт Robinson, що належить аероклубу “Алтай-авіа”, здійснював екскурсійний політ до Телецького озера. “Він повинен був тривати 3 — 3,5 години,” — повідомили в правоохоронних органах.