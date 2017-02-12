В Алтае разбился вертолет с вице-премьером республики на борту
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Бывший вице-премьер правительства Республики Алтай Анатолий Банных его жена и двое детей были среди пассажиров вертолета Robinson, который потерпел крушение в акватории Телецкого озера в Республике Алтай, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"На борту находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его жена Елена, Анатолий Банных и двое детей, мальчик и девочка", - говорится в сообщении.
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Он также добавил, что следствие рассматривает несколько версий ЧП.
"Пока рано говорить о причинах чрезвычайного происшествия, так как еще не найден вертолет, а об обстоятельствах аварии известно только от очевидцев. Но предварительные версии - плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилотирования ", - указал источник ведомства.
По предварительным данным, вертолет мог затонуть. На его борту находились пять человек.
Вертолет Robinson, принадлежащей аэроклуба "Алтай-Авиа", совершал экскурсионный полет к Телецкого озера. "Он должен был длиться 3 - 3,5 часа", - сообщили в правоохранительных органах.