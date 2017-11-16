В Африканському Союзі закликали військових Зімбабве повернутися в казарми

“Африканський Союз — проти будь-якого захоплення влади із застосуванням сили”, — заявив А.Конде в середу.

Окрім того, президент Гвінеї назвав ці події “схожими на переворот”, хоча зімбабвійські військові і запевняють, що перевороту не відбулося. Він закликав військових Зімбабве повернутися у казарми та поважати конституцію.

За словами А.Конде, Африканський Союз підтримує легітимний зімбабвійський уряд та в жодному разі не прийме захоплення влади силою.

Нагадаємо, армійські підрозділи увійшли до столиці Зімбабве Хараре і захопили державну мовну компанію в середу після того, як правляча партія 93-річного президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” звинуватила главу військових в зраді.

Як повідомляв УНН, президент Зімбабве Роберт Мугабе знаходиться під вартою.