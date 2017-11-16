В Африканському Союзі закликали військових Зімбабве повернутися в казарми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Голова Африканського Союзу, президент Гвінеї Альфа Конде засудив події у Зімбабве і закликав військових повернутися у казарми, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Африканський Союз — проти будь-якого захоплення влади із застосуванням сили”, — заявив А.Конде в середу.
Окрім того, президент Гвінеї назвав ці події “схожими на переворот”, хоча зімбабвійські військові і запевняють, що перевороту не відбулося. Він закликав військових Зімбабве повернутися у казарми та поважати конституцію.
За словами А.Конде, Африканський Союз підтримує легітимний зімбабвійський уряд та в жодному разі не прийме захоплення влади силою.
Нагадаємо, армійські підрозділи увійшли до столиці Зімбабве Хараре і захопили державну мовну компанію в середу після того, як правляча партія 93-річного президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” звинуватила главу військових в зраді.
Як повідомляв УНН, президент Зімбабве Роберт Мугабе знаходиться під вартою.