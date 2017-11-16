В Африканском Союзе призвали военных Зимбабве вернуться в казармы

“Африканский Союз — против любого захвата власти с применением силы”, — заявил А.Конде в среду.

Кроме того, президент Гвинеи назвал эти события “похожими на переворот”, хотя зимбабвийские военные и уверяют, что переворота не произошло. Он призвал военных Зимбабве вернуться в казармы и уважать конституцию.

По словам А.Конде, Африканский Союз поддерживает легитимное зимбабвийское правительство и ни в коем случае не примет захвата власти силой.

Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную вещательную компанию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” обвинила главу военных в измене.

Как сообщал УНН, президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под стражей .