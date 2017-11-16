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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 84720 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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В Африканском Союзе призвали военных Зимбабве вернуться в казармы

В Африканском Союзе призвали военных Зимбабве вернуться в казармы

Киев  •  УНН

 • 10990 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель Африканского Союза, президент Гвинеи Альфа Конде осудил события в Зимбабве и призвал военных вернуться в казармы, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

“Африканский Союз — против любого захвата власти с применением силы”, — заявил А.Конде в среду.

Кроме того, президент Гвинеи назвал эти события “похожими на переворот”, хотя зимбабвийские военные и уверяют, что переворота не произошло. Он призвал военных Зимбабве вернуться в казармы и уважать конституцию.

По словам А.Конде, Африканский Союз поддерживает легитимное зимбабвийское правительство и ни в коем случае не примет захвата власти силой.

Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную вещательную компанию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” обвинила главу военных в измене.

Как сообщал УНН, президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под стражей .

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