В Африканском Союзе призвали военных Зимбабве вернуться в казармы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Председатель Африканского Союза, президент Гвинеи Альфа Конде осудил события в Зимбабве и призвал военных вернуться в казармы, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Африканский Союз — против любого захвата власти с применением силы”, — заявил А.Конде в среду.
Кроме того, президент Гвинеи назвал эти события “похожими на переворот”, хотя зимбабвийские военные и уверяют, что переворота не произошло. Он призвал военных Зимбабве вернуться в казармы и уважать конституцию.
По словам А.Конде, Африканский Союз поддерживает легитимное зимбабвийское правительство и ни в коем случае не примет захвата власти силой.
Напомним, армейские подразделения вошли в столицу Зимбабве Хараре и захватили государственную вещательную компанию в среду после того, как правящая партия 93-летнего президента Роберта Мугабе “ЗАНУ-ПФ” обвинила главу военных в измене.
Как сообщал УНН, президент Зимбабве Роберт Мугабе находится под стражей .