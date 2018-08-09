В Афганістані знову теракт: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Чотири людини загинули при підриві терориста-смертника в провінції Герат заході Афганістану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Як повідомив представник адміністрації Герата Джейлану Ферхад, вибух прогримів в районі Колорду при великому скупченні людей.
За його словами, в результаті інциденту поранення отримали 12 осіб.
Представник лікарні Герата Мухаммед Рафік Шірзая повідомив, що четверо з постраждалих перебувають у важкому стані.
Відповідальність за напад поки ніхто на себе не взяв.
Нагадаємо, таліби атакували і взяли під контроль військову базу в провінції Урузган на півдні Афганістану в суботу ввечері. Перестрілка тривала до понеділка, в результаті загинуло не менше 44 військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, щонайменше 50 мирних жителів і співробітників сил безпеки загинули в понеділок увечері в ході запеклої сутички в провінції Логар на сході Афганістану.