В Афганистане снова теракт: есть жертвы

Как сообщил представитель администрации Герата Джейлани Ферхад, взрыв прогремел в районе Колорду при большом скоплении людей.

По его словам, в результате инцидента ранения получили 12 человек.

Представитель больницы Герата Мухаммед Рафик Ширзой сообщил, что четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.



Напомним, талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка продолжалась до понедельника, в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в понедельник вечером в ходе ожесточенного столкновения в провинции Логар на востоке Афганистана.