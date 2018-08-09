В Афганистане снова теракт: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Четыре человека погибли при подрыве террориста-смертника в провинции Герат западе Афганистана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Как сообщил представитель администрации Герата Джейлани Ферхад, взрыв прогремел в районе Колорду при большом скоплении людей.
По его словам, в результате инцидента ранения получили 12 человек.
Представитель больницы Герата Мухаммед Рафик Ширзой сообщил, что четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.
Напомним, талибы атаковали и взяли под контроль военную базу в провинции Урузган на юге Афганистана в субботу вечером. Перестрелка продолжалась до понедельника, в результате погибли по меньшей мере 44 военнослужащих.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 50 мирных жителей и сотрудников сил безопасности погибли в понедельник вечером в ходе ожесточенного столкновения в провинции Логар на востоке Афганистана.