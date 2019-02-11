В Афганістані заарештували лідера тіньової організації талібів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Афганська національна поліція заарештувала главу тіньового округу руху "Талібан" і знищила п'ятьох бойовиків під час перестрілки в південній провінції Кандагар. Про це повідомляють Новини Сіньхуа з посиланням на заяву представника провінції, передає УНН.
"У неділю АНП влаштувала засідку для арешту місцевого лідера "Талібану" в районі Аргхістан провінції Кандагар. У ході перестрілки були знищені п'ятеро бойовиків", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що серед правоохоронців ніхто не постраждав.
Заарештованого місцевого лідера талібів Абдула Рауфа, який обіймав посаду начальника тіньового району талібів в окрузі Шахрі-Сафа, направили для допиту в адміністративний центр провінції Кандагар.
Нагадаємо, раніше президент Афганістану Ашраф Гані висловив готовність надати можливість членам терористичної організації "Талібан" відкрити офіс в країні.
Як відзначав УНН, США посилили атаки проти талібів в Афганістані на тлі переговорів з ними про мир.